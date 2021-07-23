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MSB: Kaş açıklarında 45 kişinin bulunduğu tekne battı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Temmuz 2021 Cuma 15:20
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MSB: Kaş açıklarında 45 kişinin bulunduğu tekne battı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'nca, Antalya'nın Kaş ilçesinin 161 mil güneybatısında, içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığı, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kaş'ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynlerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş, bölge 'arama kurtarma sahası' ilan edilerek çalışma başlatılmıştır. Denizcilere ilanlar yayınlanarak sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edilmiştir. Hâlihazırda Deniz Kuvvetlerimize ait 2 fırkateyn ve 1 deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen arama-kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaş AçıklarıTekneMSB
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