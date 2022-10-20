MSB: Kimyasal silah iddiasÄ± asÄ±lsÄ±z ve gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r

ANKARA - MilliÂ Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ncaÂ (MSB), "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin (TSK)Â baÅŸarÄ±sÄ±na gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rmek isteyen Ã§evrelerce periyodik bir ÅŸekilde gÃ¼ndeme getirilen TSK tarafÄ±ndan kimyasal silahÂ kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±naÂ yÃ¶nelik iddialar tamamen asÄ±lsÄ±z ve gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.



BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "TSK'mÄ±zÄ±n terÃ¶rle mÃ¼cadelesi artan bir ÅŸiddet ve tempoda azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam etmektedir.Â MehmetÃ§iÄŸin son derece onurlu ve ÅŸeffaf bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi lekelemek, TSK'nÄ±nÂ baÅŸarÄ±sÄ±na gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rmek isteyen Ã§evrelerce periyodik bir ÅŸekilde gÃ¼ndeme getirilen TSK tarafÄ±ndan kimyasal silahÂ kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±naÂ yÃ¶nelik iddialar tamamen asÄ±lsÄ±z ve gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r.Â Daha Ã¶nce defalarca aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± gibi SilahlÄ± Kuvvetler'imiz tarafÄ±ndan uluslararasÄ± hukuk ve anlaÅŸmalarca yasaklanmÄ±ÅŸ mÃ¼himmat kullanÄ±lmamaktadÄ±r. Bu tÃ¼r mÃ¼himmat, TSKÂ envanterinde bulunmamaktadÄ±r" denildi.Â



TSK'nÄ±n bugÃ¼ne kadar tÃ¼m operasyonlarÄ±nÄ± komÅŸu Ã¼lkeler ve tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde icra ettiÄŸi belirtilerek, "BÃ¼tÃ¼n harekat ve operasyonlarda uluslararasÄ± hukuktan doÄŸan meÅŸru mÃ¼dafaa haklarÄ±mÄ±z kapsamÄ±nda; sadece terÃ¶ristleri hedef almakta, sivillerin, tarihi, diniÂ ve kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klar ile Ã§evrenin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in azami dikkat ve hassasiyet gÃ¶stermektedir.Â TÃ¼m bu dezenformasyon Ã§abalarÄ±, kahraman TSK'mÄ±zÄ±nÂ kararlÄ± mÃ¼cadelesi sonucu Ã§Ã¶kme noktasÄ±na gelen ve bulunduÄŸu zor durumdan kurtulmak iÃ§in yalan ve ahlak dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ã§Ä±kÄ±ÅŸ arayÄ±ÅŸÄ±nda olan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ve mÃ¼zahirlerinin beyhude Ã§Ä±rpÄ±nÄ±ÅŸlarÄ±dÄ±r. TerÃ¶ristler iÃ§in adalete teslim olmaktan baÅŸka Ã§are yoktur.Â TSK terÃ¶rle mÃ¼cadelesini en son terÃ¶rist etkisiz hale getirilinceye kadar sÃ¼rdÃ¼rmeye azimli ve kararlÄ±dÄ±r" ifadelerine yer verildi.