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MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

19 Aralık 2022 Pazartesi 15:08
MSB: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

ANKARA - MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist M.M.'nin Hatay sınır hattında yakalandığını duyurdu. 

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "DEAŞ'lı bir teröristin Suriye'den ülkemize sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu şahıs ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından 'kırmızı bültenle' aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu tespit edildi" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Bültenle Aranan DEAŞlı TeröristMSB
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