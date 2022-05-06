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MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Mayıs 2022 Cuma 14:50
MSB: Libya'da teknede yarı baygın bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da teknede yarı baygın halde bulunan 17 Bangladeşli düzensiz göçmenin kurtarıldığını, içlerinden birinin gemideki sağlık personelinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türk Deniz Görev Grubu'nda görev yapan TCG GÖKÇEADA fırkateyni tarafından dün Libya'nın Misrata açıklarında, tekne tespit edildi. İçinde yarı baygın 17 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenen tekneye müdahale edilerek, göçmenler gemiye alındı. Gemideki doktor tarafından yapılan kontrolde; 12 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 4 kişinin ise bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. 1 göçmen ise sağlık personelinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Gerekli tıbbi müdahale yapılarak ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin Bangladeşli oldukları ve 10 gündür denizde bulundukları tespit edildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler, kurulan koordinasyon sonucunda Homs Limanı’nda Libya makamlarına teslim edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBLibyaDüzensiz Göçmen
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