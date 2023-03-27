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MSB'nin paraşüt üreten çalışanları depremzedeler için çadır dikiyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde paraşüt üreten çalışanlar, depremzedeler için çadır dikiyor.

27 Mart 2023 Pazartesi 14:19
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MSB'nin paraşüt üreten çalışanları depremzedeler için çadır dikiyor
Kayseri

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından durum tespiti yapan fabrika, felaketin yaralarını sarmak üzere çalışma başlattı.

Fabrika bünyesinde 1967 yılında kurulan askeri tekstil ürünler atölyesinde bugüne kadar yaklaşık 70 bin paraşüt imal edildi.

Bu imalat kabiliyetinin çadır üretiminde de kullanabileceğinin bildirilmesi üzerine, Milli Savunma Bakanlığının direktifleri ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün emriyle çadır üretimine geçildi.

Soğuk iklim çadırları 30 metrekarelik

Fabrikadaki asker ve çalışanlar, depremin ilk gününden itibaren 8 kişinin barınabileceği, sıfırın altında 35 dereceye kadar koruma sağlayan, 30 metrekarelik soğuk iklim çadırı üretmeye başladı. Bugüne kadar 6 hangarda onlarca kişinin emeğiyle 450 çadır üretildi.

Fabrikada hazırlanan çadırlar, AFAD'ın koordinesinde deprem bölgesine gönderiliyor.

Sadece barınma amaçlı kullanılmayan çadırlar, deprem bölgesindeki eğitim, beslenme, hijyen ve sosyal alanlardaki ihtiyaçları karşılamak için de kuruluyor.

Dayanıklılığı ve kalitesiyle her alanda kullanılabilen çadırlardan deprem bölgesindeki binlerce kişi faydalanıyor.

Öte yandan, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünce bugüne kadar deprem bölgesine 14 bin yün battaniye, 52 bin polar battaniye, 43 bin polar bere, 2 bin polar atkı, 56 jeneratör ve 5 milyon maske gönderildi.

Ayrıca, 347 yaşam konteyneri, Kayseri ve diğer illerdeki fabrikalarda üretilen 856 soğuk iklim çadırı ile 9 bin 740 Kızılay çadırının deprem bölgesinde kurulumu yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MSBParaşüt üreten çalışanlarDepremzede
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