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MSB: Pençe- Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

02 Ağustos 2022 Salı 14:50
MSB: Pençe- Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik, bölgede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi. 

Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler ise şöyle sıralandı:

"1 adet 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, 900 adet 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 2 adet 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek yedek namlusu, 2 bin adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 4 adet AK 47 piyade tüfeği ve 23 adet şarjörü, 22 sandık açılmamış piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet RPG- 7 roketatar, 21 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 16 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 27 adet SPG-9 roket sevk fişeği, 13 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 84 adet bombaatar mühimmatı, bin adet 5.45 milimetre mühimmat, 1 adet 57 milimetre geri tepmesiz top ve 1 adet sehpası, 2 adet M-16 şarjörü, 1 adet antitank mayını, 10 adet aydınlatma mayını, 12 adet sis bombası, 24 adet 82 milimetre hassas tapası, 150 metre infilaklı fitil, 250 metre saniyeli fitil, 2 adet hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 30 adet EYP yapımında kullanılan devre düzeneği, 20 kilogram amonyum nitrat, 100 adet elektrikli fünye, 40 adet fünye, 4 adet gaz maskesi ve 15 adet filtre, 1 adet sabit Yaesu telsiz, 1 adet Yaesu telsiz, 2 adet araç tipi Yaesu telsiz, 1 adet dürbün, 2 adet termal kıyafet, 3 adet termal şemsiye."

Anahtar Kelimeler:
MSBPençeKilit BölgesiSilah Ve Mühimmat
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