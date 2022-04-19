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MSB: Pençe-Kilit'te 26 terörist etkisiz hale getirildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Nisan 2022 Salı 12:24
MSB: Pençe-Kilit'te 26 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi" denildi. 

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla sürüyor. Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralarda arama-tarama faaliyetlerine başlayan Mehmetçik, operasyonun başlangıcından bu yana 26 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede yapılan arama-tarama sırasında teröristlere ait 13 bin 450 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 7 bin 890 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet el bombası, 2 adet fünye ve 23 adet VS-50 antipersonel mayını ele geçirildi.

DHA

Son Güncelleme: 19.04.2022 13:38
Anahtar Kelimeler:
PençeKilitMSBOperasyon
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