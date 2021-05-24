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MSB: 'Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında, havadan ikmal faaliyetinde helikopterden inerken yaralanan Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:31
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MSB: 'Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı kapsamında 23 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen havadan ikmal faaliyetinde bir kahraman silah arkadaşımız helikopterden inişi esnasında yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bakanlığın Twitter'daki hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 

KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında, havadan ikmal faaliyetinde helikopterden inerken yaralanıp, hastanede şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin’in (25) acı haberi, Kayseri’de yaşayan ailesine verildi.

İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, dün 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında gerçekleştirilen havadan ikmal faaliyeti sırasında helikopterden inerken, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gergin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Eyyüp Gergin'in acı haberi, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, bugün öğle vakti Bünyan'daki Bayramlı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

DHA

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MSBPençeyıldırım HarekatıAskerşehit
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