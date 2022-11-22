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MSB: Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

22 Kasım 2022 Salı 11:32
MSB: Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

ANKARA - MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye ile İran'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü PKK/KCK/PYD/YPG, 3'ü FETÖ mensubu 13 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Suriye ve İran'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SınırKaçakMSB
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