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MSB: Sivilleri hedef alan terÃ¶ristler, bedelini misliyle Ã¶deyecek

15 KasÄ±m 2022 SalÄ± 14:24
MSB: Sivilleri hedef alan terÃ¶ristler, bedelini misliyle Ã¶deyecek

ANKARA - MilliÂ Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan (MSB), "TerÃ¶rÃ¼n en acÄ±masÄ±z yÃ¶ntemini kullanarak Ä°stanbul'da masum sivilleri hedef alan terÃ¶ristler, bu saldÄ±rÄ±nÄ±n bedelini misliyle Ã¶deyecekler.Â Bu Ã¼lkeden de bu coÄŸrafyadan da yok olup gidecekler" aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

MSB'nin Twitter'daki hesabÄ±ndan, Ä°stiklal Caddesi'ndeki bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 6 kiÅŸinin fotoÄŸraflarÄ± ile birlikte paylaÅŸÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Kahraman MehmetÃ§iÄŸin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya cesaret edemeyen; Zap'ta, Irak'Ä±n ve Suriye'nin kuzeyinde iyice kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸan, MehmetÃ§iÄŸin nefesini her an ensesinde hisseden ve alÃ§aklÄ±kta sÄ±nÄ±r tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± birÃ§ok kez tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶steren, azÄ±lÄ± bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olan PKK/YPG baÅŸka olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin insanlÄ±k dÃ¼ÅŸmanÄ±, halk dÃ¼ÅŸmanÄ± olduÄŸunu gÃ¶rmemekte Ä±srar edenler var. TerÃ¶rÃ¼n en acÄ±masÄ±z yÃ¶ntemini kullanarak Ä°stanbul'da masum sivilleri hedef alan terÃ¶ristler, bu saldÄ±rÄ±nÄ±n bedelini misliyle Ã¶deyecekler.Â Bu Ã¼lkeden de bu coÄŸrafyadan da yok olup gidecekler" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTerÃ¶ristlerBedel
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