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MSB: Tahıl görüşmeleri başladı

13 Temmuz 2022 Çarşamba 16:38
MSB: Tahıl görüşmeleri başladı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin dörtlü toplantının Kalender Kasrı'nda başladığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki dörtlü toplantı Kalender Kasrı'nda başladı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTahıl Görüşmeleri
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