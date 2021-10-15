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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ekim 2021 Cuma 15:03
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını açıkladı. 4'ünün FETÖ üyesi olduğu belirtildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 15.10.2021 15:03
Anahtar Kelimeler:
MSBYunanistan
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