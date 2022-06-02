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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 46 Öğretim Üyesi alıyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
02 Haziran 2022 Perşembe 14:58
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 46 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ilanda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle en az 15 (on beş) gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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