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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

31 Mart 2023 Cuma 14:20
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı birimlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” ilanda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 42 (kırk iki) sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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