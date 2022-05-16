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Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:13
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Munzur Üniversitesi'nin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversite Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 30.05.2022 olup, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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