Murat Ağırel ve Barış Pehlivan Silivri Cezaevine götürüldüler

İSTANBUL - LİBYA'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yargılandıkları davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Ağırel cezalarının kesinleşmesi üzerine teslim olmak üzere adliyeye geldiler. İnfaz işlemleri tamamlanan gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel polis eşliğinde Silivri Kapalı Cezaevi'ne götürüldüler.



Şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgisinin ifşa edilmesine ilişkin eski Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, eski Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında dava açılmıştı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Eylül 2020'de sanıklar Barış Pehlivan ile Hülya Kılınç'ı "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 3 yıl 9'ar hapis cezasına çarptırırken; sanıklar Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanları Ferhat Çelik ve Aydın Keser'i de aynı suçtan 4 yıl 8'er ay 7'şer gün hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Barış Terkoğlu ile Eren Ekinci'nin ise aynı suçtan beraatlerine karar vermişti.





"AVUKATLARIMIZ KESİNLEŞMENİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİĞİNİ BİLDİRDİ"



Sanıkların cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından 28 Ocak 2021'de onandı. Cezaların kesinleşmesinin ardından gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel sabah saatlerinde teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Teslim olmadan önce açıklama yapan Murat Ağırel, "Dün avukatlarımız ağır ceza mahkemesinin cezayı kesinleştirdiğini ve İnfaz Savcılığı'na gönderildiğini bildirdi. İnfaz Savcılığı prosedür gereği bizim hakkımızda yakalama kararı çıkarıp, bizim hakkımızda müddetname hazırladıktan sonra cezaevine teslimimiz yapılması gerekiyor. Biz de savcılarımıza yardımcı olmak için 'Bize yakalama kararı çıkarmanıza gerek yok biz gelip teslim oluyoruz' dedik" şeklinde konuştu. Ağırel'in yanında olan CHP'li Ali Mahir Başarır da "Benim gerçekten bugün canım acıyor. Ben üzülüyorum. Çünkü ikisi de onuruyla, cesaretle yazan insanlar. İki arkadaşım bugün cezaevine girecek. Biz bunu kabul edemiyoruz" dedi.





"BİR DAKİKA DAHİ YATMAMAMIZ GEREKİYOR"



Adliyede buluşan Murat Ağırel ve Barış Pehlivan, avukatlarıyla ve destek olmak için gelen meslektaşlarıyla birlikte İnfaz Savcılığı'na geldiler. İşlemler öncesinde sorular üzerine Barış Pehlivan, "Gazetecilik yaptığımız için tekrar cezaevine giriyoruz. Bu karanlık günlerin geçeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dönüp dolaşıp tarihin bizi haklı çıkardığını herkes görecek" dedi. Pehlivan, "Ne kadar daha yatacaksınız?" sorusuna, "Bir dakika dahi yatmamamız gerekiyor. İnfaz Kanunu gereği hemen serbest kalmamız gerekiyor, hatta cezaevine dahi girmememiz gerekiyor. İlgili arkadaşlar gereğini yapacak diye düşünüyorum" dedi. Murat Ağırel ise "Sadece susmayın korkmayın ve alışmayın. Bu yapılanların ve yapılmaya çalışanların gayesini biliyoruz. Yargılandığımız dava, sebep sonuçları, başka biz bu sebeplere boyun eğmeyeceğiz" dedi. İşlemleri tamamlanan gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, daha sonra avukatları ve polis eşliğinde Silivri Kapalı Cezaevi'ne götürüldüler.





PEHLİVAN'IN AVUKATI: KAPALI CEZAEVİNDE HİÇBİR ŞEKİLDE KALMAMALARI LAZIM



Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, gazetecilerin infaz sürecine ilişkin "İnfaz Savcılığı şimdi kapalı ceza infaz kurumuna sevk işlemlerini gerçekleştirecek. Kapalı cezaevinde normalde hiçbir şekilde kalmamaları lazım. Arkasından açık cezaevine sevkleri yapılacak. Açık cezaevinden kovid izinleri kapsamında aynı gün içerisinde tahliye edilmeleri gerekiyor. Bu izinler gittikten sonra tekrar cezaevine gidip teslim olacaklar. Denetimli serbestliğin uygulanması İçin İnfaz Hakimliğine bir yazı yazılacak. Böylelikle denetimli serbestlik uygulanacak" dedi.