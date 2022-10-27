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Muş Alparslan Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak

27 Ekim 2022 Perşembe 14:55
Muş Alparslan Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Muş Alparslan Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak koşuluyla 9 Öğretim Üyesi alacak.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi: 26.10.2022
Son Başvuru Tarihi: 09.11.2022

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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