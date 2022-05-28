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Muş'ta 'Eren Abluka-13 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Muş'ta 565 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
28 Mayıs 2022 Cumartesi 14:10
Muş'ta 'Eren Abluka-13 Operasyonu' başlatıldı

ANKARA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş'ta 'Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı. Muş İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 565 personel görev aldı.

Operasyonun ilk gününde, Şenyayla bölgesinde yapılan arama ve tarama çalışmalarında, 6 sığınak ve 17 avcı boy çukuru tespit edildi. Sığınak ve avcı boy çukurlarında yapılan aramalarda; 150 gram patlayıcı madde, makineli tüfek sabitleme aparatı, makineli tüfek mayonu, 1000 kök hint keneviri, 728 pil, 27 çift ayakkabı, 6 parça leşker kıyafeti, 15 kilo muhtelif gıda, giyim ve inşaat malzemesi ele geçirilip, emniyetli olarak imha edildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

operasyon

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuşEren Abluka13OperasyonIçişleri Bakanlığı
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