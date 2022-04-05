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Müsilaj Komisyonu raporu, TBMM Başkanı Şentop'a sunuldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Nisan 2022 Salı 16:35
Müsilaj Komisyonu raporu, TBMM Başkanı Şentop'a sunuldu

ANKARA -  AK Parti İstanbul Milletvekili ve Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, komisyon raporunu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, beraberindeki komisyon üyeleriyle birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a komisyon raporunu sundu. Komisyon Başkanı Demir, 7 Temmuz 2021'de başlayan komisyon çalışmaları çerçevesinde 92 saatlik bir çalışma yapıldığını ve sonucunda 570 sayfa dolayında bir rapor hazırlandığını söyledi. Demir, komisyon raporunda müsilaja neden olan etkenler ve müsilajın başta çevresel olmak üzere Marmara ve ülke geneline etkisine ilişkin görüş ve önerilerin yer aldığını ifade etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da müsilaj sorununa kalıcı çözüm yolları ve kanuni düzenleme hazırlığıyla ilgili Komisyon Başkanı Demir ve üyelerden bilgi aldı. Şentop, raporun en kısa zamanda Genel Kurul’da görüşülmesi gerektiğini belirtirken, yasal düzenleme konusunda gelişmeleri takip edeceğini söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Müsilaj Komisyonu RaporuTBMM Başkanı Şentop
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