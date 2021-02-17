Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 6
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1542
ALTIN
403.495
DOLAR
7.0269
STERLİN
9.7383
EURO
8.4833
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak
Altındağ'da kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacak
Altındağ'da kat karşılığı konut...
Kuru yük gemisinin açık artırma ile satışı ve sökümü yapılacak
Basın İlan Kurumu ilan...
10 adet taşınmaz kiraya veriliyor
10 adet taşınmaz kiraya...

Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Şubat 2021 Çarşamba 11:24
0 Okunma
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 17-28 Şubat 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Temine yönelik detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr adreslerinde yer alan “2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu” ve “2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiştir.

Alımlara ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altındağ'da kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacak
Altındağ'da kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacak
Kuru yük gemisinin açık artırma ile satışı ve sökümü yapılacak
Kuru yük gemisinin açık artırma ile satışı ve sökümü yapılacak
Çanakkale’de kar ve fırtına balık tezgahlarını vurdu
Çanakkale’de kar ve fırtına balık tezgahlarını vurdu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans