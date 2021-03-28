Narkotik köpek 'Magnum'un da katıldığı operasyonda 104 kilo eroin ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin sevkiyat yapacağı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli kamyon, geçiş güzergahı üzerindeki Tuşba ilçesi yakınlarında durduruldu. Kamyonda narkotik köpek 'Magnum'un da destek verdiği operasyonda araç didik didik arandı. Bu sırada Magnum, yakıt deposu önünde tepki verdi. Bunun üzerine sökülen yakıt deposunda gizli bölmelere yerleştirilen 200 paket halinde toplam 104 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan E.K. ve M.S., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.