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Narkotik köpek 'Magnum'un da katıldığı operasyonda 104 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine takibe alınan kamyon, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla durduruldu. Kamyonda yapılan aramada narkotik köpek Magnum'un tepki verdiği yakıt deposunda 104 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
28 Mart 2021 Pazar 11:05
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Narkotik köpek 'Magnum'un da katıldığı operasyonda 104 kilo eroin ele geçirildi

VAN

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin sevkiyat yapacağı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli kamyon, geçiş güzergahı üzerindeki Tuşba ilçesi yakınlarında durduruldu. Kamyonda narkotik köpek 'Magnum'un da destek verdiği operasyonda araç didik didik arandı. Bu sırada Magnum, yakıt deposu önünde tepki verdi. Bunun üzerine sökülen yakıt deposunda gizli bölmelere yerleştirilen 200 paket halinde toplam 104 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan E.K. ve M.S., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NarkotikKöpekMagnumEroniOperasyon
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