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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Bakan Akar, Åžehitler Abidesi'ni ziyaret etti

04 KasÄ±m 2022 Cuma 15:49
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Bakan Akar, Åžehitler Abidesi'ni ziyaret etti

Ã‡ANAKKALE -Â NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ã‡anakkale'de Gelibolu YarÄ±madasÄ±'ndaki Åžehitler Abidesi'ni ziyaret edip, mezarlara karanfil bÄ±raktÄ±. Stoltenberg'e,Â Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar eÅŸlik etti.

TÃ¼rkiye'ye bir dizi programa katÄ±lmak iÃ§in gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Tarihi Gelibolu YarÄ±madasÄ±'na bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ziyarete, Stoltenberg'e Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar eÅŸlik etti. Ä°lk olarak Åžehitler Abidesi'ni gezen Stoltenberg, alan hakkÄ±nda Bakan Akar'dan bilgi aldÄ±. Sembolik ÅŸehit mezarlarÄ±na ve MeÃ§hul Asker AnÄ±tÄ±'na karanfil bÄ±rakan Stoltenberg, hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi. ArdÄ±ndan Anzak Koyu, FransÄ±z Askeri MezarlÄ±ÄŸÄ± ile Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu AnÄ±tÄ±'nÄ± ziyaret ederek, yabancÄ± askerlerin sembolik mezarlarÄ±na karanfil bÄ±raktÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATO Genel Sekreteri StoltenbergÅžehitler AbidesiHulusi Akar
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