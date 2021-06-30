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Necmettin Erbakan Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Haziran 2021 Çarşamba 11:26
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Necmettin Erbakan Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Necmettin Erbakan Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alacaktır. 

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 

Adaylar; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinden erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablolarını dosyalarına eklemelidir.

Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için aranan özel/genel şartlara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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