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Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Eylül 2021 Perşembe 10:04
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Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Necmettin Erbakan Üniversitesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alımı yapacaktır.

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent adaylarının ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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