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Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli bilişim personeli alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
19 Haziran 2022 Pazar 00:57
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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