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Necmettin Erbakan Üniversitesinden Personel Alacak

28 Şubat 2023 Salı 13:43
Necmettin Erbakan Üniversitesinden Personel Alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Necmettin Erbakan Üniversitesi 770 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

Adaylar sadece tek bir pozisyon için nitelik kodu belirterek başvuru yapabilecek.

Adayların online başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sisteme yükledikleri belgeleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına T.C. Kimlik numarasını da belirterek şahsen veya noterden onaylı vekalet ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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