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NevÅŸehir'de 2 turistin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ balon kazasÄ±nda pilot tutuklandÄ±

19 Ekim 2022 Ã‡arÅŸamba 12:17
NevÅŸehir'de 2 turistin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ balon kazasÄ±nda pilot tutuklandÄ±

NEVÅžEHÄ°R'in Kapadokya bÃ¶lgesinde 2 turistin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi sÄ±cak hava balonu kazasÄ±ndaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan pilotÂ Moustafa Mohamed Amin Khelidy, tutuklandÄ±.

Olay, dÃ¼n sabah saatlerinde Kavak beldesinde meydana geldi. Avanos ilÃ§esi Zelve Ã–ren Yeri mevkinden kalkÄ±ÅŸ yapan Ã¶zel bir ÅŸirkete ait balon, rÃ¼zgar nedeniyle Killik bÃ¶lgesine sert iniÅŸ yaptÄ±. Balondaki turistlerden Ä°spanya vatandaÅŸlarÄ± Maria Christiana Baltrons (62) ileÂ Dolors Masana (64) hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3'Ã¼ de yaralandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan 1'i taburcu oldu, diÄŸer 2'sinin ise tedavisi sÃ¼rÃ¼yor. OlayÄ±n ardÄ±ndan MÄ±sÄ±rlÄ± balon pilotu Moustafa Mohamed Amin Khelidy, jandarma ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°ÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen pilot, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede tutuklandÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NevÅŸehirBalon KazasÄ±
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