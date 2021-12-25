Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Milli Emlak Şefliği, Nevşehir İli Gülşehir İlçesinde bulunan taşınmazları açık teklifle satışa çıkardı.

21 adet taşınmazın satış ihalesi 27 Ocak 2022 tarihinde Gülşehir Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacak.

İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

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