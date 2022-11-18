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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak

18 Kasım 2022 Cuma 13:31
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca 59 Öğretim Üyesi alacak.

Doçent ve Profesör kadroları daimi statüde olup adayların 2547 sayılı Kanun’un 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine ve 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 2 Aralık 2022'dir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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