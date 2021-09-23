Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Nişantaşı Üniversitesi, Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alacak.

101 akademik personel kadrosu için son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular elden veya posta yoluyla Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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