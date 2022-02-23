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Nuran Soysal’dan “Bağımlılanmayın”

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
23 Şubat 2022 Çarşamba 12:02
Nuran Soysal’dan “Bağımlılanmayın”

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bağımlılık çağımızın hastalığı. Zevk almak ya da derin bir acı hissini uzaklaştırmak için bir davranışa bağımlı olan kişi, olumsuz etkilerini bilse dahi davranışlarını kontrol edemez. Zevk kavramının ayarı bozulmuştur, tutkusu bağımlılığa dönüşmüştür. Bu durumdan ailesi, partneri ve arkadaş çevresi kaçınılmaz olarak etkilenir. Bu eser davranışsal bağımlılıkları ve toplumumuzda ortaya çıkan yeni bağımlılıkları ele alıyor: Seks, oyun, internet, sosyal medya, yemek, alışveriş, iş, spor... Tüm doğal davranışlarımızı gözden geçiriyor ve üstesinden gelmenin anahtarlarını veriyor. “Bağımlılanmayın”, eğitici ve aynı zamanda bağımlılıktan kurtulma yolunda okuyucunun yanında yürüyen bir rehber.

 Tarzı ise bir arkadaşa e-mail göndermek” ile “bilimsel dergi” arasında bir yerde. Hatta, “tanıtım broşürü” ile “ciddi bir gazete” arasında bir tarz diyebiliriz. Bu tarzın bir ismi olup olmadığına emin değilim ama illa bir isim verilmek gerekirse “samimi bir şekilde bir şeyler paylaşmak/öğretmek” diyebiliriz. Ders sonrası öğrencisiyle konuşan bir öğretmen düşünün; mesafesini koruyan ama samimi olan ve aynı zamanda yardımcı ve dürüst olmak için elinden geleni yapan bir öğretmen.

 Bu kitap 2016’da Türkiye’de 2020’de ise Fransa’da yayınlandı ve kendi kategorisinde en iyi satan kitaplar arasına girmeyi başardı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Nuran SoysalNoddictiıonBağımlılanmayın
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