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NURİ GENEŞ 'iN YURDUMUZA BÜYÜK HİZMETLERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye 'deki iş insanlarımıza Avrupa 'dan düşük faizli proje kredileri. Veren İş İnsanı Nuri Geneş, Ülkemizde Mutlaka Mutlaka Yurt Dışından Kredi Almak İstiyorlarsa tek adres Nuri Geneş ve ekibi olduğunu söyledi.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
26 Mart 2022 Cumartesi 10:55
NURİ GENEŞ 'iN YURDUMUZA BÜYÜK HİZMETLERİ DEVAM EDİYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

İş İnsanı Nuri Geneş, Türkiye 'de halen iş insanlarımız Avrupa kredisini tam anlamıyla bilmiyorlar. Proje kredisini alabilmek için önemli olan projenin tam detaylı olması 10 yıl içinde neler getirecek neler götürecek, bu konu da Avrupa 'da uzman proje büromuz mevcuttur, yapılacak olan projeye göre ücret alınmaktadır.

Ayrıca proje kredileri noter tarafından geçmektedir, alınan kredi miktarı üzerinden noter ücret almaktadır.

Akdoğan'lar Şirketine 18 milyon Euro kredi sağlandı. 10 Yıl vadeli olarak, ilk iki yıl ödemesiz olarak Akdoğan'lar şirketi bu konuda iş adamı Nuri Geneş 'e sonsuz teşekkürlerini bildirmiştir.

Nuri Geneş gibi insanların vatanımıza hizmet vermesinden dolayı kendisini kutluyoruz. Dediler.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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