ODTÜ Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Orta Doğu Teknik Üniversitesi yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuracak adaylar, ilanda belirtilen belgeleri tamamlayarak, Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına (Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Personel Daire Başkanlığı - Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Çankaya/Ankara) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurular 6 Aralık 2021 Pazartesi günü son bulacak.

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