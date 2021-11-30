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Öğretim Elemanı Alınıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Kasım 2021 Salı 12:37
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Öğretim Elemanı Alınıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Erzurum Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik"in  ilgili hükümlerine göre araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvurular 14 Aralık 2021 tarihine kadar şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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