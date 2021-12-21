Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alımı yapacak.

Başvuracak Tüm Adayların; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve ilanda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Son başvuru tarih 07/01/2022’dir.

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