Öğretim Üyesi Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi çeşitli birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşullarının ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alacaktır.

Başvuru Dilekçesine (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki "Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları" sekmesinde bulunan başvuru formu) bölümünden ulaşılabilir.

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