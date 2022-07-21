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Okyanusun 5 bin metre derinliğinde deniz anası!

Okyanusun 5 bin metre derinliğinde nadir bulunan bir deniz anası görüntülendi

21 Temmuz 2022 Perşembe 17:10
Okyanusun 5 bin metre derinliğinde deniz anası!

AVUSTRALYA (DHA) 

Avustralya’da bilim insanları, Hint Okyanusu derinliklerinde gözlem projesi yürütürken 5 bin metre derinlikte son derece nadir rastlanan bir deniz anasını görüntülemeyi başardı.

Minderoo Vakfı ve Batı Avustralya Üniversitesi’nden okyanus uzmanları, ekolojistler, genetikçiler ve yerbilimcilerden oluşan bir grup bilim insanı, 3 yıllık ‘Derin Deniz Araştırması’ sırasında son derece nadir görülen bir deniz anasını görüntülemeyi başardı.

Hidrozaa sınıfına ait Trachymedusa adı verilen deniz anası, Doğu Hint Okyanusu’nun 5 bin metre derinliğine yerleştirilen kamera sayesinde görüntüledi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 21.07.2022 17:12
Anahtar Kelimeler:
OkyanusDerinlikDeniz Anası
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