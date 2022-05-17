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Öldürülen uzman çavuş, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Mayıs 2022 Salı 13:15
Öldürülen uzman çavuş, gözyaşlarıyla toprağa verildi

İZMİR - İzmir'de tartıştığı Muzaffer Tüz (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen Uzman Çavuş Alper Akkaş (27), memleketi Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çeşme ilçesinde tartıştığı Muzaffer Tüz tarafından göğsünden bıçaklanıp öldürülen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş için Antalya'da, Uncalı Mahallesi Hasan Kartal Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, askeri personel, Akkaş'ın babası Mustafa, annesi Mihriban Akkaş ve yakınları katıldı. Tören sırasında güçlükle ayakta duran anne Mihriban Akkaş, "Benim çocuğumu toprak kabul edemez" diyerek gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Akkaş'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı'na defnedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uzman çavuş Alper Akkaş
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