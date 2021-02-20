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Ömer Halisdemir, doğum gününde mezarı başında anıldı

Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir, doğum gününde kabri başında anıldı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Şubat 2021 Cumartesi 18:16
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Ömer Halisdemir, doğum gününde mezarı başında anıldı

NİĞDE

15 Temmuz darbe girişiminin kahramanı Ömer Halisdemir'in doğum gününde, Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrine bu sene kısıtlamadan dolayı ziyaretçi gelemedi. Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, amcasının oğlu Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti. 

'BU MEMLEKETTE ÖMER'LER BİTMEZ'

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde dua eden Başkan Ahmet Halisdemir, "Bugün kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’in 20 Şubat 1974 doğum günü yıl dönümü. Öncelikle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi. Zaman zaman ziyaretçilerimiz bir nebzede olsa gelip dua ediyorlar. Bu memlekette gördüğünüz gibi Ömerler, Mahirler, Erdallar, Fıratlar bitmez. Bundan sonra gelen nesiller Ömerleri Fıratları yaşatacaklardır” dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ömer HalisdemirDoğum GünüMezar
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