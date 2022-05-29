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Ordu’da ‘Müsilaj’ operasyonunda 8 şüpheli adliyede

Örgüt lideri olduğu iddia edilen E.Ö., adliyeye çıkarılırken gazetecilere, “İyi çekin iyi, Roma’yı da biz yaktık” dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
29 Mayıs 2022 Pazar 20:00
Ordu’da ‘Müsilaj’ operasyonunda 8 şüpheli adliyede

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) – ORDU'da organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik düzenlenen ‘Müsilaj’ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen E.Ö., adliyeye çıkarılırken gazetecilere, “İyi çekin iyi, Roma’yı da biz yaktık” dedi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde,  İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, nitelikli yağma, iş yeri kurşunlama, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, ateşli silah bulundurma ve silahlı tehdit suçlarından 11 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Baskın anları polis kamerasına yansıyan operasyon kapsamındaki aramalarda da çok sayıda ruhsatsız tabanca, mermi ve bıçak ele geçirildi, E.Ö., K.K., T.A., E.O., B.C.G., G.A., O.T., M.K., E.O. ile A.Ş. gözaltına alındı. Aynı dosyada ismi bulunan ve cezaevinde olduğu tespit edilen B.Ö.’nün de operasyon kapsamında ifadesi alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından K.K. ile E.O., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Örgüt lideri olduğu iddia edilen E.Ö. ile birlikte E.O., B.C.G., G.A., O.T., M.K., E.O. ile A.Ş., Ordu Adliyesi’ne sevk edildi. Sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüphelilerden E.Ö. kendisini görüntüleyen gazetecilere , “İyi çekin iyi, Roma’yı da biz yaktık” dedi. (DHA)

DHA

Son Güncelleme: 29.05.2022 20:02
Anahtar Kelimeler:
Örgüt LideriMüsilajOrduAdliyeMüsilaj OperasyonuYeni Çağrıörgüt
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