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Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alacak

24 Mart 2023 Cuma 14:43
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Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine sözlü sınavla 18 Uzman Yardımcısı alınacak.

Başvurular, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Evrak Kayıt Birimine istenen belgeler ile birlikte en geç 6 Nisan 2023 günü saat 17:00’ye kadar şahsen, posta/kargo veya e-postayla yapılabilecek.

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 7 Nisan 2023 günü Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin web sitesinden duyurulacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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