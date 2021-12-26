Orta Doğu Teknik Üniversitesi 23 öğretim elemanı alacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, 23 öğretim görevlisi alacaktır. Adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar aranmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız...



