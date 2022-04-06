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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
06 Nisan 2022 Çarşamba 14:50
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Orta Doğu Teknik Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam 8 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup 22/04/2022 Cuma günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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