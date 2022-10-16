Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 23
parÃ§alÄ± bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.626,96
ALTIN
981,97
DOLAR
18,60
STERLÄ°N
20,80
EURO
18,07
Orta Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ± Personel alacak
Orta Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ±...
Karadeniz Teknik Ãœniversitesi 3 AraÅŸtÄ±rma GÃ¶revlisi alÄ±yor
Karadeniz Teknik Ãœniversitesi 3...
Ankara Sosyal Bilimler Ãœniversitesi SÃ¶zleÅŸmeli Personel alÄ±yor
Ankara Sosyal Bilimler Ãœniversitesi...
Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± 12 SÃ¶zleÅŸmeli BiliÅŸim Personeli alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...

Orta Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ± Personel alacak

16 Ekim 2022 Pazar 16:21
Orta Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ± Personel alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  Orta Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ±, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayÄ±lÄ± Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanan 4 sayÄ±lÄ± BakanlÄ±klara BaÄŸlÄ±, Ä°lgili, Ä°liÅŸkili Kurum ve KuruluÅŸlar Ä°le DiÄŸer Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±n TeÅŸkilatÄ± HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (g) bendi ve 200 Ã¼ncÃ¼ maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ fÄ±krasÄ± hÃ¼kÃ¼mlerine dayanÄ±larak hazÄ±rlanan ve 29 MayÄ±s 2019 tarihli ve 30788 sayÄ±lÄ± Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanan KalkÄ±nma AjanslarÄ± Personel YÃ¶netmeliÄŸi hÃ¼kÃ¼mleri Ã§erÃ§evesinde, TR83 BÃ¶lgesinin (Amasya, Ã‡orum, Samsun ve Tokat illeri) kalkÄ±nmasÄ±na ve geliÅŸmesine hizmet etmek ve katkÄ±da bulunmak isteyen, yeniliÄŸe ve geliÅŸime aÃ§Ä±k, analitik dÃ¼ÅŸÃ¼nebilen, mÃ¼zakere kabiliyeti yÃ¼ksek, deÄŸiÅŸen Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na uyum saÄŸlayabilen, kalkÄ±nma bilinci ve sorumluluÄŸuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 1 Destek Personeli (SatÄ±n Alma Sorumlusu) alÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecektir. Orta Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ±nÄ±n merkezi Samsun ili olup, AjansÄ±n faaliyet alanlarÄ±nÄ± Amasya, Ã‡orum, Samsun ve Tokat illeri oluÅŸturmaktadÄ±r. SÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olan aday, Samsun ilinde gÃ¶revlendirilecektir.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
TÃ¼rkiye'nin ilk zooloji mÃ¼zesi 7 yÄ±l sonra yeniden aÃ§Ä±lÄ±yor
TÃ¼rkiye'nin ilk zooloji mÃ¼zesi 7 yÄ±l sonra yeniden aÃ§Ä±lÄ±yor
Rauf Gerz'in motosikletÃ§i dostlarÄ±; ceza yetersiz
Rauf Gerz'in motosikletÃ§i dostlarÄ±; ceza yetersiz
MSB: 6 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
MSB: 6 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans