Orta Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ± Personel alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Orta Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ±, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayÄ±lÄ± Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanan 4 sayÄ±lÄ± BakanlÄ±klara BaÄŸlÄ±, Ä°lgili, Ä°liÅŸkili Kurum ve KuruluÅŸlar Ä°le DiÄŸer Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±n TeÅŸkilatÄ± HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (g) bendi ve 200 Ã¼ncÃ¼ maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ fÄ±krasÄ± hÃ¼kÃ¼mlerine dayanÄ±larak hazÄ±rlanan ve 29 MayÄ±s 2019 tarihli ve 30788 sayÄ±lÄ± Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanan KalkÄ±nma AjanslarÄ± Personel YÃ¶netmeliÄŸi hÃ¼kÃ¼mleri Ã§erÃ§evesinde, TR83 BÃ¶lgesinin (Amasya, Ã‡orum, Samsun ve Tokat illeri) kalkÄ±nmasÄ±na ve geliÅŸmesine hizmet etmek ve katkÄ±da bulunmak isteyen, yeniliÄŸe ve geliÅŸime aÃ§Ä±k, analitik dÃ¼ÅŸÃ¼nebilen, mÃ¼zakere kabiliyeti yÃ¼ksek, deÄŸiÅŸen Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na uyum saÄŸlayabilen, kalkÄ±nma bilinci ve sorumluluÄŸuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 1 Destek Personeli (SatÄ±n Alma Sorumlusu) alÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecektir. Orta Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ±nÄ±n merkezi Samsun ili olup, AjansÄ±n faaliyet alanlarÄ±nÄ± Amasya, Ã‡orum, Samsun ve Tokat illeri oluÅŸturmaktadÄ±r. SÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olan aday, Samsun ilinde gÃ¶revlendirilecektir.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.