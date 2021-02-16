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Oruç Reis gemisi Demre açıklarına demirledi

Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalarına devam eden Oruç Reis gemisi, Antalya'nın Demre ilçesindeki Çayağzı Limanı açıklarına demirledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Şubat 2021 Salı 14:06
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Oruç Reis gemisi Demre açıklarına demirledi

ANTALYA - Daha önce 30 Kasım 2020 tarihinde Antalya Limanı'ndan ayrılan sismik araştırma gemisi Oruç Reis, bugün sabaha karşı Demre'nin Çayağzı Limanı açıklarına gelerek demir attı. Oruç Reis ile beraber kendisine eşlik eden iki römorkör de aynı noktaya geldi.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'de 15 Haziran 2021 tarihine kadar yürüteceği çalışmalar kapsamında bölgede bulunuyor. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak alanları başta olmak üzere her türlü jeofizik, jeolojik, oşinografik ve hidrografik araştırmalar yapabiliyor. Bu alandaki dünyadaki tam donanımlı araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapabiliyor. Oruç Reis gemisi 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonlar gerçekleştirebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Oruç Reis GemisiDemreDoğu AkdenizSismik Araştırma
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