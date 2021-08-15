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Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alacak

Bilecik İli Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
15 Ağustos 2021 Pazar 16:59
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Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; "Bilecik  ili   Osmaneli   Belediye   Başkanlığı   bünyesinde  657   sayılı   Devlet   Memurları Kanunu’na  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;   Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." Detaylar için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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