Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
808.33
DOLAR
13.51
STERLİN
18.35
EURO
15.36
Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor
Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor
Maltepe Üniversitesi'nden araç satışı
Maltepe Üniversitesi'nden araç satışı
Hazine taşınmazlarının satış ve kiralama ihalesi
Hazine taşınmazlarının satış ve...
Kamu Denetçiliği Kurumu 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 4/B...

Osmaniye'de belediye binasına silahlı saldırıda 5 gözaltı

Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak 5 kişi, gözaltına alındı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
13 Şubat 2022 Pazar 14:04
Osmaniye'de belediye binasına silahlı saldırıda 5 gözaltı

OSMANİYE, (DHA)

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı'ndaki Osmaniye Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler, binaya tabanca ile ateş açıp kaçtı. Silah seslerinin duyulması ile olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binada da inceleme yaptı. İncelemede mermilerin 2'sinin 2'nci kattaki Başkan Kadir Kara'nın makam odasının penceresine isabet ettiği belirlendi.

BAŞKAN KARA'DAN AÇIKLAMA

Saldırı sırasında Belediye Başkanı Kara'nın binada bulunmadığı, olaydan sonra belediyeye geldiği belirtildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Kara "Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre olayın belediyemizle ilgisi olmadığı, kullanılan silahtan çıkan merminin tesadüf eseri binamıza isabet ettiği bildirilmiştir. Olayda hiç kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimizdir" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı da olayın faili olduğu değerlendirilen, Karaçay mesire alanında alkol alarak il merkezine gelen 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve olayda kullanılan suç aleti tabancanın ele geçirildiğini bildirdi. Başsavcı Ahmet Tekne açıklamasında "Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda olay yeri ve güzergahındaki güvenlik kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılmasına devam edilmekte olup, olaya ilişkin soruşturma titizlikle devam etmektedir" dedi. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GözaltıOsmaniye Belediye BaşkanlığıSilahlı SaldırıBAŞKAN KARAYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor
Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor
Maltepe Üniversitesi'nden araç satışı
Maltepe Üniversitesi'nden araç satışı
Hazine taşınmazlarının satış ve kiralama ihalesi
Hazine taşınmazlarının satış ve kiralama ihalesi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans