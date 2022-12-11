Osmanlı donanmasına gemi yapılan tersane yerine modern atölye

KURUCAŞİLE (Bartın),(DHA)

Osmanlı'ya savaşlarda kullanılmak üzerine ahşap gemiler üreten Kurucaşile ilçesi Ovatekkeönü ve Kapısuyu köyünde babadan oğula geçen ahşap tekne yapımı geleneği devam ediyor.

Naylon barakalarda ve derme çatma binaların altında devam ettirilen ahşap tekne ve yat yapımcılığında 20 atölye ve tersane bulunuyor.

Lüks yatların yapımında ustabaşıları, kendi el çizimlerini yaparak, kestane, çam ve meşe ağaçlarına şekil vererek, tekne yapıyor. Ovatekkeönü köyündeki tersanede 15, 24 ve 21 metre uzunluğunda yılda yaklaşık 20 yat ile Kurucaşile ilçesindeki tersanelerde yılda ortalama 12 balıkçı teknesi ile 10 yat yapılarak, denize indirilip sahiplerine teslim ediliyor.

LÜKS YATLAR VE TEKNELER MODERN ÇELİK BİNALARDA YAPILACAK

Ovatekkeönü köyünde 2005 yılında Tekkeönü Piri Reis Ahşap Yat Sınırlı Sorumlu Yapı Kooperatifi kurularak, 9 üye ile yeni modern atölyeler projesi hazırladı. Kooperatife hazineden 15 dönümlük arazinin tahsis edilmesinden sonra 2014 yılında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) destekleri ile alanın altyapı çalışmaları tamamlandı.

Kooperatif Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı izinle arazi üzerine yeni atölyelerin yapımına başlandı.

Yaklaşık 50 yıldır 50-100 metrekarelik derme çatma üzerleri naylonla örtülen barakalarda yapılan lüks yatların modern bir atölyede yapılması için 300 metrekare kapalı, 300 metrekare açık alanı bulunan 8 adet çelik binanın yapımına başlandı.

Şu ana kadar 4 çelik binanın yapım aşaması tamamlandı. 8 işletmenin bulunduğu Ovatekkeönü köyünde 50’yi aşkın teknenin de yapımı devam ediyor.

Projenin 2 milyon TL’ye mal olacağı öğrenildi. Daha modern bir görünüme kavuşacak atölyelerde pazarlama ve meslek sürdürülerek, gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

‘HAYALİMİZ GERÇEKLEŞİYOR’

Tekkeönü Piri Reis Ahşap Yat Sınırlı Sorumlu Yapı Kooperatifi Başkanvekili Erkan Gücük, 8 çelik binadan 4’ünün yapıldığını ifade ederek, “Bölgemizde ahşap tekne ve yat yapımı işi bilinen en az 500 yıllık Osmanlı’dan kalan bir mesleğimiz var.

Biz bu mesleği teknolojiye uygun ve modern hale getirmek için kooperatifimizin projesi olan ahşap yat tekne imalatı atölyelerimizin yapımı devam ediyor.

Bizler de daha önce sera görünümlü barakalarda ahşap tekne yapmaya çalışıyorduk. Bu tesislerde sayesinde lüks yat yaptırmak isteyen müşterilerimize karşı mahcup oluyorduk. Ama şimdi daha teknolojik ve daha modern şartlarda olduğumuzu da göstermiş olacağız.

Artık bizlerde mesleğimizi bir şekilde gelişmeyi sürdüreceğiz. Artık hayalimiz gerçekleşiyor ama usta yetiştirmek konusunda biraz sıkıntılarımız oluyor. İnşallah yeni ustalarımızı bu modern binalarımızda yetiştiririz, diye düşünüyorum” dedi.

‘MÜŞTERİLERİMİZE YENİ BİNALARIMIZLA GÜVEN VERECEĞİZ’

Öğretmenlikten ayrılarak Ovatekkeönü köyündeki ahşap yat ve tekne yapım atölyesi açan 30 yıllık tekne ustası Dursun Gür (59), “1980 yılından önce bölgemizde tekneler hep açık alanda yapılıyordu.

O da sadece yağmur yağmadığı zaman havanın güneşli olduğu günlerde çalışma yapılıyordu. O tarihten sonra kendimize barakalar yaparak, kapalı alana geçmeye çalıştık ama, naylonlar kapattık.

Kooperatifimiz 2005 yılında kuruldu. Kooperatifi kurduktan sonra proje hazırlayarak, 2014 yılında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile bu arazinin altyapı çalışmalarını tamamladık. Şimdi ise çelikten atölyelerimizi yapıyoruz. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için 300 metrekarelik olarak yapıyoruz.

Bu bizim için çok önemli bir durum, örneğin yurtdışından gelen müşteriler mutlaka atölye şartlarına bakıyordu ama bizim şartlarımız iyi olmadığını biliyorduk.

Şimdi daha modern bir hale gelmiş olacağız. Daha iyi şartlara ulaşacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.