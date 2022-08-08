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ÖSYM, KPSS tarihini belirledi
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ÖSYM, KPSS tarihini belirledi

08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:54
ÖSYM, KPSS tarihini belirledi

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022- KPSS Lisans Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül, 2022- KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24- 25 Eylül'de yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, sınav takviminde yapılan değişikliğe ilişkin, "ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022- KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022- KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24- 25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022- ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022- KPSS Ön Lisans Sınavı’nın 9 Ekim 2022 tarihinde, 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde, 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takvimi'nde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMKPSS Tarihi
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