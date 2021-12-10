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ÖSYM personel alımı yapıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Aralık 2021 Cuma 10:52
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ÖSYM personel alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle "Büro Personeli" unvanlı pozisyona 3, "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" unvanlı pozisyona ise 6 ve "Sınav Hizmetleri Uzmanı" unvanlı pozisyona 5 olmak üzere toplam 14 sözleşmeli personel alınacak.


Adaylar başvurularını ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlamak üzere 23 Aralık 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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